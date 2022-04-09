16:18
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Более 50 IT-решений, разрабатываемых в Иннополисе, могут заменить зарубежные аналоги. Среди них есть отечественные операционные системы, офисный пакет и блокчейн-платформа. Об этом ТАСС рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.
"Иннополис предложил федеральным и региональным органам власти, а также компаниям с государственным участием, использовать в работе отечественные IT-решения, разрабатываемые резидентами ОЭЗ "Иннополис" и Университетом Иннополис. В общей сложности более 50 решений", – заявил Шайхутдинов.
В их числе офисный пакет "Мой офис", разработанный компанией "Новые облачные технологии", который способен заменить программные продукты Microsoft Office, и операционная система "Аврора" компании "Открытая мобильная платформа", которая является аналогом IOS и Android. В свою очередь, платформа IVA MCU от компании "ИВКС" способна заменить сервисы аудио- и видео-конференц-связи, такие как Zoom, Microsoft Teams и др.
Вице-премьер региона подчеркнул, что разработки импортозамещающих IT-решений ведутся в Университете Иннополис по целому ряду направлений. Например, цифровая платформа MRK Software разработана для управления морскими робототехническими комплексами и устройствами подводной инфраструктуры. Она может стать альтернативой аналогичной зарубежной платформе. Платформа геолого-геофизического моделирования Terragrid способна заменить похожие решения от Schlumberger. А дронопорт для воздушного обследования местности является аналогом системе DHL Parcelcopter.
Шайхутдинов добавил, что в складывающейся геополитической ситуации роль российского инновационного центра Иннополис существенно возрастает.
"Во-первых, у Иннополиса достаточно компетенций и ресурсов, чтобы настроить новые схемы работы, усилить свои решения и предложить их рынку. Во-вторых, на протяжении нескольких лет Иннополис активно работал с крупными компаниями и сегодня может максимально реализовать задачи, связанные с импортозамещением программных продуктов", – пояснил он.
Вице-премьер убежден, что текущие вызовы для IT-компаний Иннополиса стоит оценивать как стимул для развития и возможность для масштабирования разработок.
Уточняется, что все решения, которые предложил Иннополис, внесены Минцифры РФ в перечень рекомендованных российских платформ для замены иностранного ПО и IT-сервисов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов. Сделать это нужно на фоне возможного прекращения деятельности AppStore и Google Play в РФ. Он отметил, что подобный онлайн-магазин может заработать в России уже этим летом.
В России решили поддержать IT-отрасль
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