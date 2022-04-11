Кабмин дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку больниц и поликлиник

Кабмин дополнительно выделит 35 миллиардов рублей на поддержку больниц и поликлиник, оказывающих помощь в рамках системы ОМС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Деньги получат 74 субъекта.

Также правительство запускает специальную программу поддержки фармпромышленности. Власти окажут помощь дистрибьютерам и аптечным сетям. Кроме того, кабмин принял решение упростить и ускорить процедуру регистрации в России иностранных лекарств.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

