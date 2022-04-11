Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на рынки заимствований – Силуанов

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Минфин РФ не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований в 2022 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Известия".

"Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних", – сказал Силуанов.

По его словам, если и будут осуществляться заимствования, то в первую очередь у внутренних инвесторов.

Министр добавил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона приходится на внешние обязательства.

Ранее сообщалось, что Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.

Предусмотрено создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

