Милонов положительно оценил идею возродить почетное звание "Мать-героиня"

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал семью основой страны, таким образом поддержав инициативу возродить звание "Мать-героиня" в России.

"Я безумно рад, что наше государство осознанно берет вектор на поддержку института семьи. Семья – основа страны, наше будущее и наша сила", – приводит RT слова политика.

Депутат назвал материнство важнейшей работой в интересах страны, а также выразил надежду на включение в будущем, предназначенный период по уходу за детьми, в трудовой стаж.

1 июня Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

По словам президента РФ, женщины, которым будет присвоено почетное звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере миллиона рублей.

