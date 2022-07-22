Путин поручил разработать допмеры для повышения рождаемости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин дал поручение правительству РФ до середины сентября определить дополнительные меры для увеличения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ поручил предусмотреть меры поддержки, в том числе в сфере здравоохранения и образования. Кроме того, по словам Путина, необходимо будет решить вопрос и с жильем для таких семей, а также рассмотреть повышение уровня доходов.

Кабмин должен представить готовый пакет мер на заседании Государственного совета РФ.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец выступила с инициативой выделить финансирование на принятие законопроекта о многодетных семьях. Данным документом предлагалось признать каждую семью с тремя детьми и более до достижения младшим из них совершеннолетия многодетными.

Волынец отмечала, что в настоящее время данное правило не закреплено на законодательном уровне. При этом оно включено в проект закона "Об основах правового положения многодетных семей в РФ", внесенный ранее в Госдуму.

