Россиянам рассказали, кому повысят соцвыплаты с 1 августа

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С августа власти изменят меры социальной поддержки, которые финансируются из бюджетов российских субъектов, при этом будет введен целый ряд временных выплат, связанных с решением местных проблем, сообщает Life.ru.

Так, по 10 тысяч получат жители Приморья, которых коснулась непогода. Уточняется, что средства буду выплачены из-за нарушений условий жизнедеятельности. При этом обратиться за деньгами можно будет не позже 1 месяца со дня введения режима ЧС.

За финансовой поддержкой в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50–100 тысяч рублей приморцы должны обратиться в течение полугода со дня введения режима чрезвычайной ситуации. Размер выплаты будет зависеть от полной или частичной утраты имущества. Ее определяет муниципальная комиссия.

Как объяснил юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы "Совет" Тимур Фатыхов, если в результате ЧС погиб кто-то из членов семьи, размер помощи составит 1 миллион рублей, в случае травм – от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.

Кроме того, по словам юриста, кабмин Красноярского края внес коррективы в краевую программу "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан". Согласно изменениям, будут выделены допсредства на соцвыплаты детям-сиротам в размере 102,8 миллиона рублей.

В Карелии вместо участков земли многодетным смогут выплатить 400 тысяч рублей. Деньги также можно потратить и на уплату первого взноса, погашение основной суммы долга, а также уплату процентов по кредитам, которые были взяты с 1 августа до 31 декабря текущего года.

Выпускники школ под Тюменью, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, до 1 августа смогут получить 100 тысяч рублей. А работавшим в предыдущем году пенсионерам увеличат с августа размер страховой пенсии. Сумма надбавки зависит от полученной в предыдущем году зарплаты и величины уплаченных страховых взносов. В данном случае, как пояснила юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова, ПФР делает перерасчет взносов в баллы.

"Для каждого пенсионера такое увеличение индивидуально и зависит от многих факторов. В частности, от полученной в предыдущем году заработной платы и величины уплаченных страховых взносов, от года назначения пенсии, от года последнего трудоустройства, от того, были ли увольнения в период получения пенсии начиная с 2016 года", – уточнила эксперт.

Однако юрист предупредила, что, какой бы большой ни была зарплата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать 3 пенсионных балла.

В августе 2021 года Владимир Путин поручил кабмину РФ подготовить инициативы по упрощению схемы предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера.

Соответствующая мера была принята в ноябре того же года. Согласно решению кабмина, пострадавшим от стихийного бедствия людям больше не требуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме.

