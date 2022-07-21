Пострадавшие от ЧС смогут получить выплаты через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава МЧС Александр Куренков объявил, что с июля россияне, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, смогут получить выплаты через портал госуслуг. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Министр объяснил, что ведомство предприняло действия по переводу данной услуги в цифровой вид. Для получения выплат достаточно будет заполнить заявление в мобильном приложении госуслуг.

Заявку рассмотрят в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

В августе 2021 года Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по упрощению порядка предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

Соответствующая мера была принята в ноябре того же года. Согласно решению кабмина РФ, пострадавшим от стихийного бедствия людям больше не требуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме.

