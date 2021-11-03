Правительство РФ упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях

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Кабмин упростил порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Чтобы получить финансовую помощь, людям не понадобится наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Достаточно лишь подтвердить факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС.
Это решение распространяется на граждан России, которым полагаются единовременная материальная помощь и выплаты из-за утраты имущества.
Также новые меры затронут предпринимателей, чье имущество пострадало из-за терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачивать в том же размере, как и юрлицам.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по упрощению порядка предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
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