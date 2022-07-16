Грязевой сель сошел на жилые дома в Приморье

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В поселке Тимофеевка в Приморье грязевой сель сошел на два частных жилых дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Уточняется, что грязевые массы сошли с сопки Ключевая. В результате в домах оказались заблокированы как минимум шесть человек. Спасатели извлекли пятерых из них. Одной женщине потребовалась госпитализация. В настоящее время ведутся поиски одного ребенка.

Как пояснили в ведомстве, причиной селя стали сильные дожди. На место происшествия направлена спецтехника. Другим домам ничего не угрожает.

Ранее в Крыму почти 2,3 тысячи местных жителей признали пострадавшими из-за подтопления их жилья в минувшем июне на фоне обильных дождей. На выплаты им компенсаций было выделено 28 миллионов рублей.

