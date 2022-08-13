Депутат анонсировал законопроект о запрете абортов по ОМС

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Законопроект о запрете абортов вывода абортов по немедицинским показателям из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется осенью внести на рассмотрение в Госдуму, заявил депутат Виталий Милонов.

"Этой осенью, я надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС. Те, кто выступают против – это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии", – сообщил он порталу Ura.ru.

Милонов также назвал бессовестными тех, кто выскажется против принятия данного законопроекта.

Ранее депутат заявил, что в России следует запретить пропаганду чайлдфри и признать данную идеологию, объединяющую людей, нежелающих заводить детей, экстремистской.

Милонов подчеркнул, что речь идет не о запрете отказа от рождения детей, поскольку соответствующее решение является личным делом каждого отдельного человека. В то же время, по словам депутата, чайлдфри в основном придерживаются сторонники западных ценностей. Он отметил, что данная идеология охватила страны Запада, как пандемия.

