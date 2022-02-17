В Госдуме призвали не торопиться с запретом радикального феминизма и чайлдфри

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала не торопиться с признанием радикального феминизма и чайлдфри деструктивным контентом. Об этом сообщает "Газета.ру".
При этом Останина отметила, что необходимо запретить любые сексуальные девиации, которые пропагандируются в социальных сетях.
"Мы уже создали рабочую группу, в составе которой люди, которые тоже заинтересованы в том, чтобы защитить нравственность нашей молодежи в нашем обществе. Потому я понимаю о чем в данном случае идет речь", – подчеркнула депутат.
По ее словам, запрет материалов на тему чайлдфри может привести к запрету абортов и нелегальному прерыванию беременности женщинами.
"Здесь я отнесусь с осторожностью. Потому что речь идет о прямом призыве к убийству детей на поздних сроках беременности, но я боюсь, что правоприменители начнут это трактовать так, что дойдет вплоть до запрета абортов на ранних сроках", – пояснила Останина.
Депутат добавила, что самой сложной для реализации инициативой является запрет радикального феминизма. Останина рассказала, что трудности заключаются в расплывчатости понятия.
"У нас сейчас евровеяния, когда к радикальному феминизму могут отнести и обвинить в харассменте, условно говоря, когда мужчина дверь открывает, цветы дарит и прочее. Я с осторожностью отнесусь к этим формулировкам", – заключила Останина.
Ранее в Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента, который можно блокировать без решения суда. В него планируют внести чайлдфри, радикальный феминизм, а также романтизацию убийств и преступников и информацию об абортах.
В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента
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