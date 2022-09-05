Эксперт оценила инициативу по выведению абортов из системы ОМС

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Выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) может привести к увеличению материнской смертности, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

"Из ОМС аборты выводить нельзя, это приведет к росту материнской смертности, мы проходили такой опыт уже в нашей гордой советской России", – приводит ТАСС ее слова.

По мнению специалиста, подобное предложение требует комплекс законодательных мер, однако в настоящее время инициатива опасна для общества.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что законопроект о запрете вывода абортов по немедицинским показателям из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется осенью внести на рассмотрение в Госдуму.

Он также назвал бессовестными тех, кто выскажется против принятия данного законопроекта.

