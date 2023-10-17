В России могут ужесточить условия покупки жилья с маткапиталом

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В России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств материнского капитала, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект поправок в закон.

При покупке квартир или домов предлагается подключать органы опеки и попечительства. Сейчас они участвуют только в перепродаже недвижимость. Как подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать разрешение на сделку с использованием средств материнского капитала.

Если соответствующие органы не одобрят покупку, то перевести деньги продавцу не получится. Такая мера необходима в рамках борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. Каждый год в России происходит около 2–2,5 тысячи таких преступлений.

Эксперты рассказали, что обналичивание происходит через фиктивную покупку жилья. Часто недобросовестные родители незаконно обналичивают средства маткапитала на собственные нужды. Наиболее распространенный способ – покупать жилье, непригодное для проживания.

По документам на недвижимость тратится значительно больше, чем она стоит на самом деле. При этом его продают риелторы-злоумышленники, которые затем выплачивают семье-покупателю часть потраченных денег наличными.

Ранее сообщалось, что сумма средств, заложенных в федеральный бюджет на выплаты маткапитала в 2024 году, составит 495 миллиардов рублей. Согласно прогнозам Минтруда РФ, соответствующие выплаты получат более одного миллиона семей.



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