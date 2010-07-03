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Общество

10:57

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

медицина общество

Фото: depositphotos/dabjola

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объяснила, как гражданам России обезопасить себя от лихорадки денге. Случаи заболевания ранее зафиксировали во Франции, Италии и Испании, сообщает Агентство "Москва".

Защититься можно благодаря простым правилам. При подготовке к поездке в страны тропического климата необходимо осведомиться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным (через укусы насекомых) путем заражения. Кроме того, туристы должны использовать репелленты, противомоскитные сетки на окнах, одежду с длинными рукавами.

Повышение температуры по возвращении в РФ является сигналом для обязательного посещения врача. На приеме стоит уведомить медика о поездке в страну с тропическим климатом.

По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой денге и иными геморрагическими заболеваниями можно в 128 странах Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, в том числе Карибского бассейна.

Ранее специалисты Роспотребнадзора определили самые полезные орехи. К ним эксперты отнесли кешью, лесной орех, грецкие орехи, а также арахис, кедровые орешки и миндаль.

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