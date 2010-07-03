Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объяснила, как гражданам России обезопасить себя от лихорадки денге. Случаи заболевания ранее зафиксировали во Франции, Италии и Испании, сообщает Агентство "Москва".

Защититься можно благодаря простым правилам. При подготовке к поездке в страны тропического климата необходимо осведомиться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным (через укусы насекомых) путем заражения. Кроме того, туристы должны использовать репелленты, противомоскитные сетки на окнах, одежду с длинными рукавами.

Повышение температуры по возвращении в РФ является сигналом для обязательного посещения врача. На приеме стоит уведомить медика о поездке в страну с тропическим климатом.

По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой денге и иными геморрагическими заболеваниями можно в 128 странах Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, в том числе Карибского бассейна.

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