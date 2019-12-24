Эксперты рассказали о мерах безопасности для родителей в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Практикующий детский и семейный психолог Нина Хомерики в интервью Москве 24 прокомментировала слова главного внештатного специалиста – психиатра-нарколога департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, который призвал родителей не показывать детям удовольствие от распития спиртного. По мнению психолога, профилактика этой зависимости очень сложная и стоит помнить, что вопрос пристрастия к алкогольной зависимости как раз появляется в семье.
В заключение эксперт добавила, что даже те взрослые, которым советуют не показывать детям дурной пример, не всегда могут прислушиваться к этим советам.
"Задача взрослого не наложить максимальное количество запретов, а научить ребенка обращаться с потенциально опасными явлениями, к которым можно отнести и алкоголь", – резюмировала она.
В дополнение к рекомендациям психолога президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев рассказал Москве 24, о чем следует помнить при использовании бенгальских огней и салютов, которые являются популярным развлечением в новогодние праздники.
"Не стоит передавать их в руки детям, а даже если вы их передали, то очень четко надо следить за детьми. Радиус безопасной зоны должен быть на расстоянии вытянутой руки. Обязательно нужно читать инструкцию по применению и обязательно ее выполнять", – подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что главный внештатный специалист – психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн призвал родителей не показывать детям удовольствие от распития спиртного. Специалист обратил внимание россиян на то, что дети любят повторять за взрослыми.
Кроме того, Брюн порекомендовал москвичам не начинать праздновать Новый год на работе, распивая спиртные напитки. По мнению специалиста-нарколога, алкоголь оказывает на организм токсическое действие и существует риск отравления.
Также специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, необходимо разбавлять его. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированными напитками.
А врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как сохранить нормальное самочувствие после выпитого в новогоднюю ночь шампанского. Специалист утверждает, что в этом вопросе главное соблюдать свою меру, чтобы не получить впоследствии плохое самочувствие и возможное отравление.
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