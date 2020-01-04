Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в РФ до конца первой декады января

Фото: Москва 24/Арина Куташева

Аномально теплая для января погода сохранится в большинстве регионов России до конца первой декады января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Гидрометцентр.

"Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее", – заявили синоптики.

По словам экспертов, наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры фиксируется в Сибири и на западе Якутии. Аналитики указывают на отклонение от нормы на 16 градусов.

На данный момент на погоду в РФ влияет обширный атлантический циклон. Циркуляция теплой воздушной массы формирует аномальной высокий температурный фон. Похолодание в России ожидают не ранее 6 января.

В Москве и Московской области специалисты Гидрометцентра в понедельник прогнозируют температуру от минус 5 до минус 3 градусов ночью и от минус 3 до минус 1 градуса ночью. Аналогичная температура ожидается и в Рождественскую ночь.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) автомобилистов призвали быть аккуратнее и внимательнее из-за ухудшения погодных условий. С 14:00 в Москве начался сильный снегопад. Снег и гололедица стали причиной желтого уровня опасности.

