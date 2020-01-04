Небольшой снег и порывистый ветер ждут москвичей в первую субботу года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пасмурная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидается в столичном регионе в субботу, 4 января, сообщает портал "Метеоновости".

Из-за снега и гололедицы в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. В столице период предупреждения действует с 12:00 4 января до 18:00 5 января. В Подмосковье предупреждение действует с 12:00 до 15:00 5 января.

Синоптики отмечают, что теплый атлантический воздух продолжает штурмовать столичный регион. Под влиянием атмосферного фронта с северо-запада предстоящий день окажется пасмурным. Временами пройдет небольшой снег.

Столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса в столице и по от -4 до +1 градуса – по области. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.

Атмосферное давление немного упадет и в середине дня составит 737 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января. Столбики термометров в столице опустятся до 6 градусов. На Рождество в Москве прогнозируется небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура опустится от минус 6 до минус 9 градусов, днем – до 6 градусов мороза. Неустойчивая погода может стать причиной недомоганий у метеочувтсвительных москвичей.