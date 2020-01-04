ЦОДД призвал водителей к осторожности на дорогах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных автомобилистов призвали быть аккуратнее и внимательнее из-за прогнозируемого снега и сильного ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
"С 14:00 обещают снег, мокрый и липкий. И сильный ветер. На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны", – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что мокрый снег, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в столичном регионе во второй половине дня в субботу.
Из-за снега и гололедицы в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. В столице период предупреждения действует с 12:00 4 января до 18:00 5 января. В Подмосковье предупреждение действует с 12:00 до 15:00 5 января.
Синоптики отмечают, что теплый атлантический воздух продолжает штурмовать столичный регион. Под влиянием атмосферного фронта с северо-запада предстоящий день окажется пасмурным. Временами пройдет небольшой снег.
Столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса в столице и по от -4 до +1 градуса – по области. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.
Атмосферное давление немного упадет и в середине дня составит 737 мм ртутного столба.
Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января. Столбики термометров в столице опустятся до 6 градусов. На Рождество в Москве прогнозируется небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.
Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура опустится от минус 6 до минус 9 градусов, днем – до 6 градусов мороза. Неустойчивая погода может стать причиной недомоганий у метеочувтсвительных москвичей.
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