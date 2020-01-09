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12:57

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Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до 10 января

Предупреждение об опасной погоде продлили до пятницы
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области желтый уровень погодной опасности продлили до утра пятницы, 10 января, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 9:00 10 января", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ближайшие дни в столичном регионе не будет по-настоящему зимних морозов. По его словам, до середины января в Москве и Подмосковье будет атлантическое тепло.

Он добавил, что одним исключением станет ночь на 12 января, когда будет немного холоднее, – столбики термометров покажут минус 6 градусов, однако днем температура воздуха снова вернется к нулю.

Как ранее рассказала Москве 24 главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в ближайшие дни в городе ожидаются слякоть и небольшой снег. По словам эксперта, самый "значимый" снег выпал в ночь на четверг.

По словам Поздняковой, температура воздуха в ближайшие сутки составит около нуля, а в субботу и воскресенье по региону она будет слабо отрицательной – от 0 до -5 градусов.

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