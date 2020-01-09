ЦОДД не ожидает затруднений на дорогах Москвы из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снегопад не создал затруднений на столичных дорогах. Движение в городе останется рабочим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Не ждем сегодня аномальных затруднений. Движение рабочее", – отметили в ведомстве.

В столичной Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения к внимательности из-за непогоды. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера четверга, 9 января.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на предстоящей неделе в столице ожидается мягкий температурный климат, благодаря которому в городе сформируется устойчивый снежный покров. К началу следующей недели снежный покров может составить 7–12 сантиметров.

