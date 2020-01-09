Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

11:33

ЦОДД не ожидает затруднений на дорогах Москвы из-за снегопада

город транспорт дороги авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снегопад не создал затруднений на столичных дорогах. Движение в городе останется рабочим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Не ждем сегодня аномальных затруднений. Движение рабочее", – отметили в ведомстве.

В столичной Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения к внимательности из-за непогоды. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера четверга, 9 января.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на предстоящей неделе в столице ожидается мягкий температурный климат, благодаря которому в городе сформируется устойчивый снежный покров. К началу следующей недели снежный покров может составить 7–12 сантиметров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика