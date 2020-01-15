Военные и климатологи оценили версию о климатическом оружии США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Военные и климатологи прокомментировали заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева о применении климатического оружия со стороны США, передает ИА "НСН".
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии полковник в запасе Виктор Мураховский опроверг наличие климатического оружия и призвал не верить высказываниям депутата.
"Конечно, такого оружия не существует. Лечить надо этого депутата", – заявил Виктор Мураховский.
В свою очередь, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев также усомнился в существовании подобного оружия. Он добавил, что на климат в этом плане практически невозможно ориентироваться из-за своей непредсказуемости.
"Если даже представить, что такое оружие существует, то оно же совсем ненадежное. Представьте себе, вы зарядили облако каким-то химическим отравляющим веществом или еще чем-то и направили его на потенциального противника. Изменчивая ситуация в атмосфере может привести к тому, что это облако за счет циркуляции воздушных масс изменит свое направление, и его понесет обратно на вас", – пояснил специалист.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев предположил, что возможной причиной аномально теплой зимы в России стали американцы, которые, по его мнению, применили климатическое оружие.
Парламентарий считает, что такие действия могут повлечь за собой уничтожение жизни на планете и потерю озонового слоя. Кроме того, Журавлев подчеркнул, что в случае применения климатического оружия американцами Россия "пострадает больше всего". По мнению депутата, вопреки всем международным запретам США проводит испытания климатического оружия.
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