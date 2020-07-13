Москвичей предупредили о сильных дождях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди и похолодание придут в Москву на этой неделе. В ближайшие дни может выпасть больше половины месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Умеренные дожди ожидаются уже во второй половине понедельника, 13 июля. Столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Во вторник температура понизится до +19, начнется ливень, который будет продолжаться до утра среды.

В общей сложности сумма осадков за 24 часа может превысить 50 миллиметров. Это больше половины месячной нормы. Виной тому очередной грозовой фронт, который накрывает европейскую часть страны.

Первыми удар на себя приняли северо-западные регионы. В Смоленской области интенсивность ливней в субботу достигла 15-20 миллиметров, в Ленинградской к дождю прибавился ветер с порывами до 23 метров в секунду. Дожди шли и на западе Московской области.

Из-за обильных дождей в Наро-Фоминском и Можайском городских округах остается подтопленными свыше 120 дачных участков. Всего в Подмосковье подтопило 278 приусадебных участков и 150 частных домов.

Из-за грозы и усиления ветра в столичном регионе до утра среды, 15 июля, продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве действует с 11:00 13 июля до 11:00 15 июля, в Московской области – с 10:00 13 июля до 11:00 15 июля.