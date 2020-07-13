Более 120 дачных участков остается подтопленными в Наро-Фоминске и Можайске

09:57
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Свыше 120 дачных участков в Наро-Фоминском и Можайском городских округах остается подтопленными из-за обильных дождей, сообщает Агентство "Москва".
Всего из-за непогоды 8 июля в Подмосковье подтопило 278 приусадебных участков и 150 частных домов. Над ликвидацией последствий ЧП работают МЧС. На сегодняшний день в Наро-Фоминске подтопленными остаются 50 дачных участков, а в Можайске – 74 приусадебных участка и 43 дачных дома.
Ранее в результате прорыва дамбы в Рузе полностью размыло две дороги. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал, что из-за большого потока воды в реке Городянке водопропускные трубы не выдержали. Он отметил, что органы местного самоуправления вовремя сориентировались и моментально эвакуировали всех жителей, которые проживают вдоль реки. Также они открыли сток, чтобы вода начала уходить.
В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.
Жителей пострадавших домов разместили в пансионате, где их обеспечили всем необходимым. На месте происшествия развернули два оперативных штаба.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы.
В Подмосковье продолжается ликвидация последствий ливней
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