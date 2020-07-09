Губернатор Подмосковья пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы

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Власти Подмосковья помогут пострадавшим от подтопления жителям Рузы. С таким заявлением выступил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в данный момент все службы направлены на устранение последствий случившегося в Рузском городском округе. Воробьев также отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить дамбу и дороги.

"Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь", – написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на данный момент здоровью людей ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Рузском городском округе произошло разрушение дамбы. Вода вышла из реки Городенки и хлынула на частный сектор.

В результате оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров.

Кроме того, произошел смыв двух частных домов и одного сарая.

В Рузском районе из-за разрушения плотины поплыли дома

В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единицы техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.

Сообщалось, что жителей пострадавших домов разместят в пансионате "Бабаево", где они будут обеспечены всем необходимым.

Сейчас на месте происшествия развернуты два оперативных штаба. Кроме того, дежурство осуществляют сотрудники ОВД, МЧС и ГИБДД,