Ливень с грозой и градом сохранится в Москве до утра четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей Москвы предупредили, что в скором времени ухудшится погода. В городе прогнозируются местами сильные ливни, град и гроза.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях опубликовано на сайте МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час, 8 июля, в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра – 17–22 метров в секунду", – говорится в сообщении экстренного ведомства.

Экстренное предупреждение действует до 10:00 9 июля.

В МЧС рекомендовали горожанам отказаться от поездок на личном транспорте. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, обращают внимание в ведомстве. Автомобилистам, как отмечается, надо соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров.

Кроме того, пешеходов призвали укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты, а также шаткие конструкции. Помимо того, москвичам советуют не прятаться от непогоды под деревьями.

Ко всему прочему, погода ухудшится в Подмосковье. До 10:00 9 июля в Московской области местами пройдут сильные ливни, а также прогнозируются гроза и град.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз о летних аномалиях в Москве. Сообщалось, что в столице участятся ливни, а воздух каждое лето будет прогреваться до аномальных значений.