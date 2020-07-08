В Гидрометцентре рассказали о "температурном градиенте" в Московском регионе

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В Гидрометцентре спрогнозировали наступление необычного климатического явления – "температурного градиента". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист отметил, что явление связано с прохождением холодного воздушного фронта. Так, разница между температурой в отдельных районах области может составить до 15 градусов.
"В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко – 26–28 градусов, на востоке Московской области – до 33 градусов, а на западе – от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент", – пояснил Вильфанд.
Эксперт добавил, что ожидаемый "температурный градиент" в Московском регионе будет обусловлен перемещением холодного фронтального раздела с запада.
Ранее москвичей предупредили о 33-градусной жаре. В частности, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
При этом вечером 7 июля в город пришли сильные дожди и град. Местами прогремели грозы.
В Москве действует штормовое предупреждение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».