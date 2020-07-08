В Гидрометцентре рассказали о "температурном градиенте" в Московском регионе

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Гидрометцентре спрогнозировали наступление необычного климатического явления – "температурного градиента". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист отметил, что явление связано с прохождением холодного воздушного фронта. Так, разница между температурой в отдельных районах области может составить до 15 градусов.

"В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко – 26–28 градусов, на востоке Московской области – до 33 градусов, а на западе – от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент", – пояснил Вильфанд.

Эксперт добавил, что ожидаемый "температурный градиент" в Московском регионе будет обусловлен перемещением холодного фронтального раздела с запада.

Ранее москвичей предупредили о 33-градусной жаре. В частности, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

При этом вечером 7 июля в город пришли сильные дожди и град. Местами прогремели грозы.