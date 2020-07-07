Москвичей предупредили о 33-градусной жаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице до утра среды, 8 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Очень высокая температура, плюс 33 градуса. Период предупреждения – до 8:00 8 июля", – говорится в сообщении.

Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во вторник вечером в столице возможны локальные смерчи, грозы, град и ливни. По его словам, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона.

На 6 и 7 июля в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение остается актуальным в период с 11:00 до 16:00 вторника.