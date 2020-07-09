Размытые после прорыва дамбы дороги восстановят в Рузе за 3–4 дня

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В результате прорыва дамбы в Рузе полностью размыло две дороги, сообщает Агентство "Москва". Их планируется восстановить в ближайшие 3–4 дня.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал, что из-за большого потока воды в реке Городянке водопропускные трубы не выдержали. Он отметил, что органы местного самоуправления вовремя сориентировались и моментально эвакуировали всех жителей, которые проживают вдоль реки. Также они открыли сток, чтобы вода начала уходить.

Тресков напомнил, что из-за ЧП пострадало пять домов и четыре дороги, две из которых полностью размыло.

"Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, в течение двух суток основную дорогу мы уже восстановим. На муниципальную дорогу потребуется чуть больше времени, 3–4 суток. Но везде есть объездные пути, которыми уже сегодня могут пользоваться жители", – заключил он.

Накануне из-за сильных дождей в подмосковной Рузе вода из реки смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Всего оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров. Причиной произошедшего называют разрушение технической насыпи на реке Городенка.

В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.

Жителей пострадавших домов разместили в пансионате "Бабаево", где их обеспечат всем необходимым. На месте происшествия развернуты два оперативных штаба. Кроме того, дежурство осуществляют сотрудники ОВД, МЧС и ГИБДД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы. Он подчеркнул, что в данный момент все службы направлены на устранение последствий случившегося в Рузском городском округе. Воробьев также отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить дамбу и дороги.

