В Рузе река смыла два частных дома

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В Рузском районе из-за разрушения плотины поплыли дома
В подмосковном городе Руза река смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренных службы.
Сообщается, что причиной случившегося стало разрушение технической насыпи и выхода воды из реки Городенка. Из-за этого вода пошла по новому руслу через частный сектор.
"В результате произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине и одного сарая", – отметили в экстренных службах.
Кроме того, из-за случившегося оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Уровень воды на отдельных участках поднялся до 15 сантиметров.
В экстренных службах подчеркнули, что угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.
"Всего эвакуированы 52 человека, из них 7 детей. Работают все спасательные службы", - рассказал в официальном Instagram-аккаунте глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
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Уважаемые жители Рузского округа! Сообщаю вам, что в городе Руза с 19 часов 8 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации и вплоть до особого распоряжения. В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора. С 6 утра были брошены все имеющиеся силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы. Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц. Всего эвакуированы 52 человека, из них 7 детей. Работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек. Дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба. В 23.30 состоится еще одно заседание КЧС. Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды. При любом изменении ситуации прошу жителей домов улиц Дмитровской и Набережной звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627)5-05-05. Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат «Бабаево», где мы обеспечим их всем необходимым. Прошу не поддаваться панике, не распространять слухов. Обо всем буду информировать в своем аккаунте в Инстаграм. #рузскийокруг #николайпархоменко #намневсеравно #мырядом #НашеПодмосковье #чуткаявласть
Публикация от Николай Пархоменко (@nikolayparkhomenko_rgo)
По имеющимся данным, в ликвидации ЧП задействовано 60 человек и 16 единицы техники.
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