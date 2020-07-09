В Рузе река смыла два частных дома

В Рузском районе из-за разрушения плотины поплыли дома

В подмосковном городе Руза река смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренных службы.

Сообщается, что причиной случившегося стало разрушение технической насыпи и выхода воды из реки Городенка. Из-за этого вода пошла по новому руслу через частный сектор.

"В результате произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине и одного сарая", – отметили в экстренных службах.

Кроме того, из-за случившегося оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Уровень воды на отдельных участках поднялся до 15 сантиметров.

В экстренных службах подчеркнули, что угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.

"Всего эвакуированы 52 человека, из них 7 детей. Работают все спасательные службы", - рассказал в официальном Instagram-аккаунте глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

По имеющимся данным, в ликвидации ЧП задействовано 60 человек и 16 единицы техники.

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