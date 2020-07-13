Жителей столичного региона предупредили о грозе и ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гроза и усиление ветра ожидаются в столичном регионе. Желтый уровень погодной опасности продлен до утра среды, 15 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение в Москве действует с 11:00 13 июля до 11:00 15 июля, в Московской области – с 10:00 13 июля до 11:00 15 июля.
По прогнозам, в понедельник местами пройдет гроза, ветер усилится до 17 метров в секунду.
Днем регион окажется под влиянием теплого сектора циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов, по области – 22–27 градусов. Будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – порядка 40 процентов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе заполярной погоды в столичный регион. По данным специалиста, со вторника в Москве и области ожидаются сильные дожди и понижение температуры.
"Утро": температура в Москве будет ниже климатической нормы на этой неделе
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