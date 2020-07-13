Жителей столичного региона предупредили о грозе и ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гроза и усиление ветра ожидаются в столичном регионе. Желтый уровень погодной опасности продлен до утра среды, 15 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение в Москве действует с 11:00 13 июля до 11:00 15 июля, в Московской области – с 10:00 13 июля до 11:00 15 июля.

По прогнозам, в понедельник местами пройдет гроза, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Днем регион окажется под влиянием теплого сектора циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов, по области – 22–27 градусов. Будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – порядка 40 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе заполярной погоды в столичный регион. По данным специалиста, со вторника в Москве и области ожидаются сильные дожди и понижение температуры.