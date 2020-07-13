Вильфанд предупредил о приходе заполярной погоды в столичный регион

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стало известно о приходе заполярной погоды в столичный регион. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, со вторника в Москве и области ожидаются сильные дожди и понижение температуры.

"Во вторник очень облачная погода и сильные дожди. По предварительным расчетам, дожди будут во второй половине дня: будут заметные, очень интенсивные ливни, и они уже не будут прекращаться ни ночью, ни в среду", – заявил Вильфанд.

По данным синоптика, 15 и 16 июля температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов.

"Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", – пояснил Вильфанд.

Кроме того, дожди будут сопровождаться усилением ветра. Вильфанд посоветовал москвичам одеваться по погоде.

"Пусть москвичи готовятся к похолоданию, форму одежды надо будет менять. Такая холодная погода будет до четверга, а возвращение к нормальной погоде для июля ожидается только в выходные", – добавил специалист.

Ранее москвичей уже предупреждали о похолодании на следующей неделе. Об этом сообщала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Кроме того, в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально с 12:00 12 июля до 12:00 14 июля.