Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики предупредили жителей столичного региона о грозе. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Погода потенциально опасна. Гроза", – сообщили в Гидрометцентре.

Там добавили, что предупреждение об опасности действует с 12:00 12 июля до 12:00 14 июля.

Ранее москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре. В частности, горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.

Москвичей предупредили о грозе

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о возвращении аномальной жары в Москву. Эксперт отметил, что температура в выходные будет на 3–4 градуса выше нормы. При этом ночи также будут по-южному теплыми.