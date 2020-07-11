Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице и Московской области до вечера субботы, 11 июля, ожидается дождь с грозой и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
"Согласно прогноза погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 15:00 до 21:00 часа 11 июля местами по Московской области и Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам советуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее синоптик рассказал о возвращении аномальной жары в Москву. Эксперт отметил, что температура в выходные будет на 3–4 градуса выше нормы. При этом ночи также будут по-южному теплыми.
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