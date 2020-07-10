Вильфанд рассказал о сроках возвращения аномальной жары в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стали известны сроки возвращения аномальной жары в Москву. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным специалиста, аномальное тепло вернется в столицу в субботу.

"Уже в эти дни будет 27–29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов", – рассказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что температура в выходные будет на 3–4 градуса выше нормы. При этом ночи также будут "по-южному теплыми".

Период аномальной жары станет коротким. Уже к середине следующей недели температура вновь понизится, добавил Вильфанд.

По информации Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается 23–25 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 27–29 градусов. При этом в начале следующей недели столбики термометров покажут значение в 24–29 градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что москвичи смогут в ближайшие дни отдохнуть от изнуряющей жары. По его мнению, в Москве и области прошел холодный фронт, который дал заметные осадки.