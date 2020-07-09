Москвичи смогут в ближайшие дни отдохнуть от изнуряющей жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие дни жители столичного региона смогут отдохнуть от изнуряющей жары, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве и области прошел холодный фронт, который дал заметные осадки.

"Сегодня и завтра жители Московского региона могут отдохнуть от изнуряющей жары. Пять–шесть дней была температура, близкая к 30 градусам, – это тяжеловато переносится в городе", – цитирует его Агентство "Москва".

По прогнозам синоптика, 9 июля воздух прогреется максимум до 20–21 градуса, 10 июля – до 23–25 градусов.

Вильфанд добавил, что теплая погода вернется уже в выходные. В субботу ожидается 29 градусов, в воскресенье – 27–29 градусов. Температура превысит норму на 3–4 градуса. Однако до конца недели возможны осадки, даже в виде кратковременных ливней, но подтоплений никаких не ожидается.

В начале новой недели прогнозируются понижение давления, облачность и новая порция дождей.

Накануне из-за сильных дождей в подмосковной Рузе вода из реки смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Причиной произошедшего называют разрушение технической насыпи на реке Городенка.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил мнение ученых о том, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части России. По его мнению, такая тенденция сохранится, а причина – накапливание парниковых газов.