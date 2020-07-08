Москва приближается к климатическим нормам южных регионов России – РАН

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Климат в столичном регионе смещается и приближается к нормам для южных городов европейской части России, сообщил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Чаще осадки грозовые, быстрые локальные процессы приводят к сильным ливням, которые неравномерно разбросаны по территории – такая погода характерна больше для Воронежской, Ростовской областей. Постепенно такая погода становится привычной и для Москвы", – приводит слова Семенова Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что климат в столице стал похож на климат в Воронеже.

"Летом уже примерно на два градуса июльские температуры выросли за последние 30–40 лет. Если судить по климатическим нормам, то сейчас климат в Москве стал таким, как климат в Воронеже 30 лет назад. Мы смещаемся в сторону климата южных городов европейской части РФ", – рассказал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в июле в России можно ожидать большой объем осадков. Он подчеркнул, что оба летних месяца известны большим числом погодных опасностей. На переменчивость климатического поведения в данном случае влияют перемещения воздушных масс в атмосфере.

Вильфанд также обратил внимание граждан на то, что за первое полугодие 2020 года выпало значительное число осадков. Для Москвы этот показатель составил 70 процентов от нормы за год.

