Москва приближается к климатическим нормам южных регионов России – РАН

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Климат в столичном регионе смещается и приближается к нормам для южных городов европейской части России, сообщил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
"Чаще осадки грозовые, быстрые локальные процессы приводят к сильным ливням, которые неравномерно разбросаны по территории – такая погода характерна больше для Воронежской, Ростовской областей. Постепенно такая погода становится привычной и для Москвы", – приводит слова Семенова Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что климат в столице стал похож на климат в Воронеже.
"Летом уже примерно на два градуса июльские температуры выросли за последние 30–40 лет. Если судить по климатическим нормам, то сейчас климат в Москве стал таким, как климат в Воронеже 30 лет назад. Мы смещаемся в сторону климата южных городов европейской части РФ", – рассказал специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в июле в России можно ожидать большой объем осадков. Он подчеркнул, что оба летних месяца известны большим числом погодных опасностей. На переменчивость климатического поведения в данном случае влияют перемещения воздушных масс в атмосфере.
Вильфанд также обратил внимание граждан на то, что за первое полугодие 2020 года выпало значительное число осадков. Для Москвы этот показатель составил 70 процентов от нормы за год.
Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру четверга
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