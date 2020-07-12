Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В середине следующей недели жителей Москвы ожидает похолодание. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

В среду с приходом холодного фронта из Арктики температура в городе начнет стремительно снижаться. В этот день столбики в городе будут показывать около +16...+21 градуса. В ночь на четверг в городе будет около +9... +14 градусов. Эти два дня в столице ожидаются пасмурными.

К пятнице,17 июля, температура начнет повышаться: воздух может прогреться до +27 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу.

Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о надвигающейся грозе. Из-за непогоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 12:00 12 июля до 12:00 14 июля.

