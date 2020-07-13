Облачная погода с локальными дождями ожидает москвичей в понедельник

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода и кратковременный дождь ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 13 июля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем регион окажется под влиянием теплого сектора циклона. При это не исключена возможность грозы.

"Максимальная температура воздуха в Москве 25–27 градусов, по области – 22–27 градусов", – рассказали специалисты.

Кроме того, днем будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом во время грозы порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня установится на отметке в 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха порядка 40 процентов.

Ранее стало известно о приходе заполярной погоды в столичный регион. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По данным специалиста, со вторника в Москве и области ожидаются сильные дожди и понижение температуры.