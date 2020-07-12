Москвичей предупредили о грозе, граде и ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза с дождем, град и ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 12 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля, в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12–17 м/с", – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Парковать машины следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, необходимо укрываться в капитальных строениях, избегая мест под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение актуально с 12:00 12 июля до 12:00 14 июля.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что со следующей недели в Москву придет похолодание. Со среды, 15 июля, температура начнет стремительно снижаться, столбики термометров будут показывать около +16...+21 градуса. К пятнице,17 июля, воздух станет прогреваться.