Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:11

Антарктические айсберги способны вызвать новый ледниковый период – ученые

наука

Фото: ТАСС/Zuma

Ученые из Кардиффского университета выяснили, что на Земле может возникнуть новый ледниковый период из-за таяния айсбергов в Антарктиде, сообщает "Мир 24".

Специалисты провели анализ смены климатических циклов планеты за последние 1,6 миллионов лет. С периодическими колебаниями орбиты Земля связаны периоды похолоданий и потеплений, но это не единственный фактор.

Как выяснили ученые, тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду из Южного в Атлантический океан, что меняет глобальную систему океанских течений. Из атмосферы вытягивается углекислый газ из-за изменения модели циркуляции океана, парниковый эффект уменьшается. На всей планете начинается падение температур.

Согласно исследованию, каждый ледниковый период за последние 1,6 млн лет был связан с таянием айсбергов.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис сообщила, что площадь арктического морского льда достигла своего минимального годового значения. Данный показатель является одним из индикаторов глобального изменения климата.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать