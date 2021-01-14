Антарктические айсберги способны вызвать новый ледниковый период – ученые

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Ученые из Кардиффского университета выяснили, что на Земле может возникнуть новый ледниковый период из-за таяния айсбергов в Антарктиде, сообщает "Мир 24".

Специалисты провели анализ смены климатических циклов планеты за последние 1,6 миллионов лет. С периодическими колебаниями орбиты Земля связаны периоды похолоданий и потеплений, но это не единственный фактор.

Как выяснили ученые, тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду из Южного в Атлантический океан, что меняет глобальную систему океанских течений. Из атмосферы вытягивается углекислый газ из-за изменения модели циркуляции океана, парниковый эффект уменьшается. На всей планете начинается падение температур.

Согласно исследованию, каждый ледниковый период за последние 1,6 млн лет был связан с таянием айсбергов.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис сообщила, что площадь арктического морского льда достигла своего минимального годового значения. Данный показатель является одним из индикаторов глобального изменения климата.