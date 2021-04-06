Астрофизики нашли мощные гамма-ускорители внутри Галактики

Фото: depositphotos/kevron2002

Китайские и японские ученые установили, что все космические гамма-лучи высоких энергий, достигающие Земли, исходят из области галактического диска нашей Галактики, это может свидетельствовать о существовании внутри Млечного Пути неизвестных мощных космических ускорителей. Об этом сообщает журнал Physical Review Letters.

Межзвездное пространство заполнено движущимися заряженными частицами, мощность их потоков обычно составляет десятки и сотни тераэлектронвольт. Однако иногда телескопы фиксируют лучи, энергия которых превышает данный показатель. Ранее считалось, что такое ускорение достигается излучением от остатков сверхновых, генерируя гамма-лучи, но впоследствии ученые пришли к выводу, что подобные ударные волны не могут наделить частицы такой энергией.

Специалисты в течение десятилетий наблюдали за поведением космических лучей в обсерватории на Тибетском нагорье, измеряя энергию и направление каждой волны гамма-излучения. Эксперимент, получивший название Tibet AS-Gamma, позволил установить, что все гамма лучи с высокой энергией пришли из областей Млечного Пути.

Астрофизики предполагают, что мощное гамма-излучение возникло в межзвездном пространстве в областях, близлежащих к плоскости галактического диска, а их источником стали космические ускорители неизвестной пока природы. Их назвали пэватронами. Также рассматриваются и иные возможные источники, в том числе плотные звездные скопления и сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути.

Исследователи надеются, что развитие технологий позволит точно определить источники мощных гамма-лучей.

Ранее сообщалось, что ученые университетов Мельбурна и Монаша зафиксировали легендарную черную дыру промежуточной массы, которая почти в 55 тысяч раз превышает массу Солнца.