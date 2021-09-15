В России приостановили разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

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Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, заявил генеральный директор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, работы прекращены на стадии технического проектирования, ранее его планировали завершить к октябрю текущего года.

В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что проект сверхтяжелой ракеты намерены пересмотреть с целью использования более прорывных технологий. Уточнялось, что в качестве топлива вместо кислорода и керосина планировалось использовать метан.

В январе этого года совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Совет подчеркнул, что в проекте должны быть проработаны самые прорывные и перспективные технологии. Также необходимо, чтобы они были экономически оправданными.

Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из "Союза-5" и "Союза-6" на кислородно-керосиновых двигателях.

Ранее в "Роскосмосе" назвали стоимость полета космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, она варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей.