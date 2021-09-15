В России приостановили разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, заявил генеральный директор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, работы прекращены на стадии технического проектирования, ранее его планировали завершить к октябрю текущего года.
В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что проект сверхтяжелой ракеты намерены пересмотреть с целью использования более прорывных технологий. Уточнялось, что в качестве топлива вместо кислорода и керосина планировалось использовать метан.
В январе этого года совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Совет подчеркнул, что в проекте должны быть проработаны самые прорывные и перспективные технологии. Также необходимо, чтобы они были экономически оправданными.
Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из "Союза-5" и "Союза-6" на кислородно-керосиновых двигателях.
Ранее в "Роскосмосе" назвали стоимость полета космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, она варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: