Рогозин попросил не комментировать его посты в соцсетях "малахольными рожицами"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил подписчиков не комментировать его посты в соцсетях "малахольными рожицами". Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Рогозин обратился к подписчикам после того, как на его сообщения стали приходить многочисленные реакции смайликами и картинками.



"Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения", – отметил Рогозин.

Он также назвал "Роскосмос" серьезной отраслью, которая любит передовые технологии, но не любит нафталиновых друзей.

Ранее Рогозин заявил, что может пригласить Илона Маска на космодром Восточный. Однако сделать это будет возможно лишь после завершения строительства второй очереди.