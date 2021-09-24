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Общество

19:45

Илон Маск расстался с певицей Граймс после 3 лет отношений – СМИ

за рубежом общество

Фото: Invision/AP/Charles Sykes

Основатель компании SpaceX Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс, также известной как Клэр Буше, после 3 лет отношений.

"Мы расстались наполовину, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях", – рассказал Маск изданию Page Six.

Причиной разрыва отношений он назвал расстояние. Маск живет в Техасе, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе.

В начале мая 2020 года у семейной пары появился ребенок, ставший для Маска шестым, а для Граймс первым. Его назвали именем X Æ A-12 (Икс Эш Эй Твелв Маск).

Родители объяснили, что X в имени мальчика означает неизвестную переменную, Æ – это эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A – любимая песня Граймс "Архангел".

Однако позже имя пришлось заменить на X Æ A-Xii. Как объяснила Граймс, цифру 12 заменили на римскую и, по ее мнению, так "выглядит даже лучше".

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