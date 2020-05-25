Илону Маску пришлось поменять странное имя сына

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс, также известная как Клэр Буше, изменили необычное имя сына, сообщает РИА Новости.

Семейная пара хотела назвать ребенка X Æ A-12, однако имя пришлось заменить на X Æ A-Xii. Как объяснила Граймс, цифру 12 заменили на римскую и, по ее мнению, так "выглядит даже лучше".

Мальчик родился 4 мая. Родители объяснили, что X в имени ребенка означает неизвестную переменную, Æ – это эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A – любимая песня Граймс "Архангел". Произносится имя как Икс Эш Эй Твелв Маск.

Сын от Граймс стал для Илона Маска уже шестым ребенком. Для Клэр Буше же ребенок первенец.

