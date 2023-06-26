Интерактивные игрушки "Ферби" вернут в продажу с новой функцией

Фото: wikipedia.org

Интерактивные игрушки "Ферби" снова начнут продавать в честь 25-летнего юбилея со дня выпуска. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на компанию-производителя Hasbro.

Продажи первого 40-миллионного тиража игрушек стартовали в 1998 году. Их продали за три года. В новой версии игрушкам, помимо обновленного дизайна, добавят кнопку выключения.

До этого кнопка выключения отсутствовала, что вызывало негативные отзывы родителей. Выключить интерактивного питомца можно было только путем извлечения батареек. В свою очередь, производитель назвал отсутствие функции особенностью, благодаря которой игрушка имела сходство с настоящим питомцем.

Обновленных "Ферби" запустят в продажу 15 июля 2023 года. Стоимость игрушки составит 70 долларов, или около шести тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Barbie и Lego оказались одними из самых подделываемых игрушек, которые пытались ввезти в РФ в 2022 году. По итогам прошлого года на российской границе изъяли порядка 8,2 миллиона контрафактных товаров, из которых 15%, или 1,2 миллиона, пришлось на детские товары.

