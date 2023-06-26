В "Союзе отцов" поддержали идею создания линейки пропагандирующих многодетность игрушек

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Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов прокомментировал идею создания в России линейки пропагандирующих многодетность игрушек, сообщает RT. По его мнению, инициатива очень интересная.

Он подчеркнул, что с одной стороны, идея достаточно простая, а с другой – креативная.

"Думаю, что если производители объединятся и сформируют своего рода культуру производства настольных игр, детских игрушек и, соответственно, детских товаров и услуг, то производители смогут иметь единый вектор. Благодаря движению, по которому они будут формировать правильное и положительное отношение к многодетной семье", – считает Соленов.

Он также отметил, что игрушки, которые ориентированы на многодетные семьи, послужат большим подспорьем и хорошим пропагандистским элементом.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что России нужно рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность.

По мнению Ветрова, детские товары несут в себе воспитательную функцию. Пропагандирующие многодетность куклы могли бы "научить ребят нормам семейных отношений", объяснил он. Как спрогнозировал Ветров, такая мера не даст моментальных улучшений, однако создаст базу для демографического подъема через 20–30 лет.

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