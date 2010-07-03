В Роспотребнадзоре сообщили о возможности написать письмо Деду Морозу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почта Деда Мороза заработала во всех общественных приемных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Написать письмо главному волшебнику страны можно с 6 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику", – предложили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что все письма будут направлены российскому Деду Морозу в Великий Устюг.

"Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний!" – добавили в ведомстве.

Ранее Дед Мороз дал советы, как правильно встретить 2020 год. Кроме того, волшебник высказался, стоит ли сокращать или продлевать новогодние праздники.

В этот же день, 2 декабря, Дед Мороз поделился своим секретом. Он рассказал, что бы хотел подарить на Новый год президенту России Владимиру Путину.