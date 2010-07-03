Главную новогоднюю ель страны привезут в Москву 15 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главную новогоднюю елку доставят на Соборную площадь Кремля 15 декабря. Дерево уже выбрали специалисты Управления делами президента РФ, сообщает РИА Новости.

Ель находится на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Подмосковья. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.

Пилить ель будут 13 декабря, для перевозки используют специальный автопоезд.

На Манежной площади в преддверии Нового года появится "Сказочный лес". Порядка 450 искусственных елей превратят эту часть города в сказочный лабиринт. Каждое дерево украсят разнообразными игрушками.

Власти Московской области также запланировали с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников рассказал, что один питомник находится на северо-западе области, второй – на юго-востоке, в Виноградове и Дмитрове. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.