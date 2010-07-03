Средняя стоимость искусственной новогодней елки в России снизилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средняя цена на искусственную елку в ноябре составила 2,4 тысячи рублей. По сравнению с ноябрем минувшего года средняя стоимость снизилась на 30%. Об этом сообщает портал News.ru.

Эксперты отмечают, что россияне отдают предпочтение более дешевым моделям елок. При этом общий спрос на такие товары в 2019 году вырос на 38%. Самые дорогие искусственные елки продаются в Москве, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Популярность мишуры несколько снизилась – продажи упали на 10%. Средняя цена этих украшений не изменилась, составив 48 рублей. Продажи гирлянд также снизились, однако их стоимость с 2018 года выросла на 12%, достигнув 308 рублей.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут принять участие в оформлении праздничных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Уже объявлен конкурс на лучший дизайн елочных игрушек.

В рамках нового конкурса "Елка детства" московских дизайнеров приглашают принять участие в создании авторских елочных украшений. Лучшие работы украсят рождественские ели на одной из площадок фестиваля "Путешествие в Рождество".

